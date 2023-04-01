Ekrem İmamoğlu: 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak



Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinop Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İmamoğlu, "Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek. Bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek. 86 milyon insanımız mutlu olacak 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay ile birlikte Sinop'a geldi. İlk olarak Sinop´un Gerze ve Erfelek ilçelerini ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra kent merkezinde KYK yurdunda bulunan depremzedeleri ziyaret etti. İmamoğlu, daha sonra Sakarya Caddesinde esnafı ziyaret ederek, Uğur Mumcu Meydanında vatandaşlara seslendi.

'İNSANLARI AZARLAYAN BİR DİLDEN KURTULMAK İSTİYORUZ'

Meydanda toplanan kalabalığa hitap eden İmamoğlu "Çok yoruldu memleket, çok sıkıldı, çok üzüldü. Siyasetin kirli alanını bu memleket yaşamaktan usandı. Her akşam sert bir insan yüzünü, parmak sallayan anlayışı ve insanları azarlayan bir dilden kurtulmak istiyoruz. Onu evine yollamak istiyoruz. Onu evine yollayıp emekli etmek istiyoruz. Memleketin üretime ihtiyacı var. Gençlerimizin umuda ihtiyacı var. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl, geleceği kucaklayacak iyi bir eğitim alması lazım" diye konuştu.

'86 MİLYON İNSANIN EŞİTLENDİĞİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere de değinen İmamoğlu, "14 Mayıs´a giderken bakın 2017´den beri ülkemizde bir ittifak mücadelesi veriliyor. İnsanlar bir araya gelsin, bir arada düşünsün, ortak akılla memleketi yönetsin diye bu yola çıkıldı. Bu yıl bu yolculuğun lideri ve önderi gerçekten büyük emek vermiş. 2017 yılından beri büyük emek vererek bu yolculuğu yapan ve bugün hepimizin cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını getirdim size. Hep beraber bu seçimi kazanacağız. Cumhurbaşkanı adayımız da öyle diyor, biz de öyle diyoruz. Evet, Millet İttifakı olarak seçime giriyoruz. Evet, hep birlikte çalışacağız. Millet İttifakı'nı iktidar yapacağız. Ama esasen biz 86 milyon insanımızı iktidar yapacağız. Bir kişinin iktidarı bitecek. Bir avuç insanın mutlu olduğu dönem bitecek. 86 milyon insanımız mutlu olacak, herkes mutlu olacak. 86 milyon insanın eşitlendiği bir dönem başlayacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-04-01 18:43:35



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