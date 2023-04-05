Dolandırıcıya 1 milyon lirasını kaptırmaktan eşi sayesinde kurtuldu 



Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta yaşayan M.T. (73) telefonla arayıp kendisini `Komiser Kemal´ olarak tanıtan dolandırıcıya 1 milyon TL´sini kaptırmaktan eşinin şüphelenerek 112´yi aramasıyla kurtuldu.

Sinop´ta yaşayan M.T.´yi telefonla arayan bir kişi, kendisini `Komiser Kemal´ olarak tanıtarak kimlik ve banka bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyledi. Dolandırıcı, M.T.'ye operasyon gereği verdikleri bir banka hesabına bütün birikimini göndermesi gerektiğini söyledi. M.T., panikle bankaya gitmek üzere evden ayrıldı. Bu sırada durumdan şüphelenen eşi, polisi arayarak durumu anlattı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.T.´yi kent merkezindeki bir bankada dolandırıcıya parayı göndermek üzereyken durdurdu. M.T., polis ekiplerinin durumu izah etmesinin ardından 1 milyon lirasını dolandırıcılara göndermedi.

M.T., "Telefonla arayan kişi `Bu aradığımız numara sizin adınıza mı kayıtlı´ dedi, ben de 'Evet' dedim. `Biz emniyetten arıyoruz, bankadaki hesabınız ve kimlik bilgileriniz FETÖ´cülerin eline geçti´ dediler. Hangi bankayla çalıştığımızı, mevduat hesabımızın hangi bankada olduğunu sordu. Hep `babacığım´ diye hitap ediyordu. `Babacığım eşine de söyle, bankaya gittiğinizi kimseye söylemeyin. Soran olursa bir işimiz var, dersiniz, banka lafını etmeyin kimseye´ dedi" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU

2023-04-05 14:04:35



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