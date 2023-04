Akşener: O masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı´nda halkla buluştu. Masaya döndüğü için kendisine yönelik eleştirileri hatırlatan Akşener, "Beni o masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sinop İskele Meydanı´nda halkla bir araya geldi. Meydandaki kalabalığa ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seslendi. Siyasi görüş ya da başka bir ayrım yapmadan çalışmalarına devam ettiklerini belirten Yavaş, "Ayıran kendileri. Kendilerinden olmayan herkes hain, herkes terörist. Artık bu laflarını duymaktan bıktık. Bakın Millet İttifakı'ndan hiç kimse, `Bize oylarını vermiyor´ diye Cumhur İttifakı'na dahil hiç kimseye kötü bir şey söylemiyor. Cenabı Allah herkesi ayrı ayrı yaratmış. Herkes tek tip düşünecek olsaydı tek yaratılırdı. İnsanlar birbirlerinin görüşüne, seçimine saygı duyacak. Bu nedenle Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri de kötülemediğimiz gibi düşman olarak da görmüyoruz. Çünkü karşımızda düşman yok. Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra o da sadece ve sadece görevi sürecince sizlere hizmet eden bir devlet memuru olacak" dedi.

Mansur Yavaş´ın ardından konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye´nin her yerinde İYİ Parti´nin birinci parti, Kemal Kılıçdaroğlu´nun da cumhurbaşkanı olacağını söylediğini ifade eti. Sinop´un bir emekli şehri olduğunu hatırlatan Akşener, "Emekli maaşlarında diyelim ki 5 bin 500 lirayı, 7 bin 500 lira yaptılar, güzel. Aslında en az asgari ücret kadar olmalıydı. Ama ve lakin 6 bin 500 lira alan da 7 bin 500 lira oldu. Biz iktidara gelir gelmez aradaki farkı da düzelteceğiz. Birincisi bu. İkincisi, 100 bin atanamayan öğretmeni hemen atayacağız. 3 bin 600 ek göstergede ortaya çıkan haksızlığı gidereceğiz. Sözleşmeli olarak çalışanların yapılan eksiklik nedeniyle kadrosuz kalanlarının kadrosunu vereceğiz" diye konuştu.

`ÖNCE SEÇİMİ KAZANACAĞIZ SONRA UCUBE SİSTEMDEN KURTULACAĞIZ´

Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu´nun mutlaka sistemin içinde olması gerektiğini söyleyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Masada öyle bir problem oldu. Sonra Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu, her ikisi de geldiler. Şahsıma dair bir talebim olmadığı ortaya çıkınca, her ikisini etkili, yetkili birer cumhurbaşkanı yardımcılığına getirdik. El birliği ile imzaladık. Bir televizyon programına gittim. Orada sordular; `Siz o masaya nasıl oturdunuz? Diyorlar ki; Dış güçler oturttu.´ Ben de dedim ki, `Beni o masaya oturmam için, jet hızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi, Beypazarı doğumlu bir Ankaralıdır. Şimdi bu iki belediye başkanıyla beraber hem bizler hem Sayın Kılıçdaroğlu, haram yemeden, sosyal devlet nedir ortaya koyarak, kayırmadan, adaleti sağlayarak, demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak, şu gençlerin gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU

