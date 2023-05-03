

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Yeter artık. Türkiye artık büyüsün. Türkiye artık gelişsin. Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür" dedi.

Millet İttifakı´nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesindeki mitinge giderken merkeze bağlı Lala köyünde vatandaşları selamladı. Parti otobüsünden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, "Demokrasiyi güçlendirmek zorundayız. Çok ayrıştık. Kamplara bölündük. Türkiye bunu çekemiyor. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bizim babalarımız, dedelerimiz, Milli Kurtuluş Savaşı´nı beraber vermişse, bu ülkeye de demokrasiyi beraber getirmek bizim boynumuzun borcudur. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, kavga etmeden Türkiye´yi şaha kaldırmak zorundayız. Sizden bir isteğim var. Allah rızası için kul hakkı yiyene oy vermeyin artık. Yeter artık. Türkiye artık büyüsün. Türkiye artık gelişsin. Türkiye artık şaha kalksın. Bunların hepsi mümkündür" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-05-03 14:19:35



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