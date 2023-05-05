Sinop'ta 2 katlı ahşap ev yandı

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'un Ayancık ilçesinde, yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Ayancık ilçesi Yeniceköy Abazalar Mahallesi'nde, Şakir K.'ye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbarla adrese gelen Ayancık Belediyesi ve Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları yapıldı. İçinde kimsenin olmadığı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2023-05-05 17:10:22
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