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Sinop'ta AK Parti ile CHP 1'er milletvekili çıkardı

DHA

Sinop'ta AK Parti ile CHP 1'er milletvekili çıkardı


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti ile CHP, 1'er milletvekilliği kazandı.
Seçmen sayısının 176 bin 638 olduğu Sinop'ta, 155 bin 642 kişi sandık başına gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 149 bin 596'sı geçerli sayıldı. 6 bin 46 oy ise geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 63 bin 894, CHP 38 bin 457, MHP ise 13 bin 666 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Nazım Maviş (52), CHP'den ise Barış Karadeniz (48) milletvekili oldu. Sinop'ta Cumhur ittifakı 87 bin 548, Millet İttifakı 52 bin 551 oy aldı.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NAZIM MAVİŞ
1971 yılında Boyabat'ta doğdu. 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. 1998 yılında yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı'nda tamamladı. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan AK Parti Kongresi'nde MKYK Yedek Üyeliği'ne seçildi. 2014 yılında AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası.
CHP MİLLETVEKİLİ BARIŞ KARADENİZ
1975 yılında Sinop'ta doğdu. Yüksek öğrenimimi Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 2000-2001 yıllarında köylerde sözleşmeli öğretmenlik yaptı. 2003 yılında mali müşavirlik bürosu açtı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP Sinop milletvekili olarak seçildi. 7 Kasım 2015 seçimlerinde de Meclis'e giren Karadeniz, evli ve iyi derecede İngilizce bilmekte. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2023-05-15 15:45:33

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