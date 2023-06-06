Sağanak sonrası elektriği kesilen köylere askeri helikopterle jeneratör ulaştırıldı

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak sonrası elektrik kesintisi yaşanan köylere helikopterle jeneratör ulaştırıldı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası elektrik kesintileri yaşandı. Bunun üzerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) ekipleri, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle ilçeye bağlı Çaybaşı köyünün Kepez ve Akkaya mahallelerine 7 adet jeneratör ulaştırdı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi de çalışmaları takip etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2023-06-06 19:32:04
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