Sinop'ta prefabrik ev, heyelanda hasar gördü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)-SİNOP'un Ayancık ilçesinde sağanak sonrası oluşan heyelanda tek katlı prefabrik ev, kullanılamaz hale geldi.
Uzunçam köyü Köprübaşı Mahallesi'nde etkili olan sağanak sonrası, saat 01.00 sıralarında heyelan oluştu. Heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları Cemal Aslan'a ait prefabrik eve hasar verdi.
Eşi ile evde olduğu sırada heyelanın yaşandığını belirten Cemal Aslan, "Nasıl olduğunu anlamadık. Gece saatlerinde yukarıdan aşağı doğru sel geldi. 100 metreye yakın kaydık. Yağmurda mahsur kaldık. Telefonlar kesikti. Komşu ve muhtar gelerek bizi kurtardı" dedi. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU
2023-06-09 13:04:10
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