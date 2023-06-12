Sinop´ta 40 yıllık gelenek devam etti

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)Sinop'un Gerze ilçesinde çeşmelerin rengini Süper Lig'de şampiyon olan takım belirliyor. Gerze'de 40 yıldır sürdürülen bir taraftar geleneği, bu yıl da yerine getirildi. Çeşmeler, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın renklerine boyandı.
Sinop'un Gerze ilçe merkezinde bulunan çeşmenin dış duvarları o yıl Süper Lig'de şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor. Bu yıl da Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyon olması üzerine çeşmeler, sarı-kırmızıya boyandı. Geçtiğimiz yıl Trabzonsporlu taraftarlar tarafından bordo-mavi renklere boyanan Şampiyon Çeşmesi, bu yıl yeni renklerine büründü. Gerze General Osman Pamukoğlu Caddesi'nde bulunan ve her yıl şampiyon olan futbol takımının renklerine boyanan Şampiyon Çeşmesi, 2022-2023 Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın renklerini aldı.
Açıklamalarda bulunan UltrAslan Gerze Sorumlusu Özcan Akay, "Çeşmemizi asil rengine boyadık. Her sene şampiyon olan takım boyuyor. Bu sene de sarı- kırmızıya boyadık. Bu olay başka hiçbir ilçede yok. Sadece Gerze´ye özel. Bizim için Galatasaray çocukluk aşkıdır. Anlatılmaz bir tariftir " ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Çeşmenin boyanması
-Detay görüntüler
-ultrAslan Gerze Sorumlusu Özcan Akay açıklamaları
-Detay görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sinop / Gerze Esra AKSU
2023-06-12 17:10:52
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