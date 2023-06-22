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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu

DHA

Sinop'ta Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen mozaik bulundu


Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´ta 2300 yıllık geçmişe sahip yapıların yer aldığı Balatlar Yapı Topluluğu kazısında Helenistik döneme ait olduğu düşünülen mozaik bulundu.
Kent merkezindeki Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait mozaikler gün yüzüne çıkarıldı. Ortaya çıkan eserin zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu belirtildi. Sinop Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Süren, "Sinop mozaik bakımından önemli bir şehir. Şimdiye kadar temel hafriyatlarda, çeşitli kazılarda zengin mozaiklere ulaştık. 11 yıldır Bakanlığımızca devam eden Balatlar Yapı Topluluğu kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait çakıl taşı mozaikleri dediğimiz önemli bir mozaik tabakasına ulaştık. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Profesör Gülgün Köroğlu'ndan aldığımız bilgiye göre ortaya çıkan çakıl taşı mozaikleri zengin bir ailenin yemek odasına ait olduğu düşünülüyor. Bu mozaikler milattan önce 4'üncü yüzyılda Helenistik dönemde, Sinop´un ne kadar önemli bir ticaret şehri olduğunu, dini bakımdan önemli bir şehir olduğunu, yerleşim bakımından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi açısından önemli. Bu mozaik figürleri dini motifler, konut motifleri ve diğer bölümlerde kullanılan motifler olmak üzere değişkenlik gösterebiliyor. Çakıl taşı mozaiği dediğimiz bu mozaikler, Türkiye´de benzeri olmayan dünyada belki eşine benzerine ender rastlanabilecek önemli bir bulgu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU
2023-06-22 15:16:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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