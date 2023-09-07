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        Sinop'ta babasıyla birlikte denize giren Ahmet, kayboldu

        SİNOP'taserinlemekiçin babasıyla birlikte denize giren ve akıntıya kapılan Ahmet Yusuf Mar (16), suda kayboldu. Ahmet Yusuf için arama çalışması başlatıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:04
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        Sinop'ta babasıyla birlikte denize giren Ahmet, kayboldu
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        Olay, Akliman sahilinde meydana geldi. İstanbul´dan Sinop´a tatile gelen ve sahilde çadırda kalan Bekir Mar (50) ve oğlu Ahmet Yusuf Mar, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarılırken, oğlu Ahmet Yusuf Mar ise gözden kayboldu.

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