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        Sinop'ta denizde kaybolan Ahmet'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı

        SİNOP´tageçenperşembe günü serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ın cansız bedenine bugün ulaşıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 13.09.2023 - 19:10
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        Sinop'ta denizde kaybolan Ahmet'in bir hafta sonra cansız bedenine ulaşıldı
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        İstanbul'dan Sinop'a tatile gelen Bekir Mar (50) ile oğlu Ahmet Yusuf Mar, 7 Eylül perşembe günü Akliman Sahili'nde çadır kurup piknik yaptı. Aynı gün saat 13.00 sıralarında serinlemek için denize giren baba ile oğlu, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Cankurtaranlar boğulma tehlikesi geçiren babayı kurtarırken, Ahmet Yusuf Mar bulunamadı. Bekir Mar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin adından da taburcu edildi.

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