Kayalıklardan denize düştü, 6 saat sonra kurtarıldı

SİNOP´taamatörbalıkçılık yapan Barış Aksoy (31), paletini giymek istediği sırada kayalıklardan denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 6 saat suda kalan Aksoy, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çukurbağı Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Barış Aksoy, balık avlamak için gittiği deniz kenarında paletlerini giymeye başladı. Aksoy, Bu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yaklaşık 6 saat denizde kalan Aksoy´u çevredeki vatandaşlar görüp sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. Aksoy, olay yerine gelen Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarılarak, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.