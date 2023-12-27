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        Sinop´ta sahilde ölü caretta caretta bulundu

        SİNOP´t'unAkliman Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:55
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        Sinop´ta sahilde ölü caretta caretta bulundu
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        SİNOP´t'unAkliman Sahili'nde ölü caretta caretta bulundu.

        Dünyada nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan caretta caretta, Sinop´un Akliman Sahili'nde görüldü. Bir vatandaş tarafından bulunan ve ölü olduğu tespit edilen caretta caretta, Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından alınarak inceleme yapılmak üzere götürüldü.

        Atilla Korkmaz, "Bugün sahile geçtim. Doğada gezinti yapmak istedim ve sahile doğru yürümeye başladım. O esnada kumun içerisinde bir cisim fark ettim. Yaklaştım baktım ve büyük bir kaplumbağa başı gibi olduğunu gördüm. Etrafını kazdım ve emin olmamakla birlikte caretta caretta olduğunu anladım.  Daha sonra 112´yi aradım ve gelen ekiple birlikte tespit yaptık. Fakat kimsenin anlamadığı, bu caretta carettanın Karadeniz bölgesinde nasıl ve ne şartlarda geldiğiydi. Yetkililer, ölümünün neden olduğunu tespit etmek için alıp götürdüler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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