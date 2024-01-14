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        CHP'li Milletvekili Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı: 4 yaralı

        SİNOP'ta, CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Karadeniz ile otomobilde bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 03:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 03:35
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        CHP'li Milletvekili Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı: 4 yaralı
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        SİNOP'ta, CHP Milletvekili Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, aynı istikamette ilerleyen minibüse arkadan çarptı. Karadeniz ile otomobilde bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 

        Kaza, akşam Sinop- Samsun karayolu Demirci köyü mevkisinde meydana geldi. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.A.'nın kullandığı minibüse arkadan çarptı. Kazada, Barış Karadeniz ile yanında bulunan CHP Antalya eski milletvekili Çetin Osman Budak ve minibüs sürücüsü S.A. ile yanında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

        Durumu iyi olan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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