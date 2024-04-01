Sinop'ta seçimi CHP'li Metin Gürbüz kazandı

SİNOP'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Metin Gürbüz kazandı. Seçimde 2 ilçede CHP, 4 ilçede AK Parti, 1 ilçede Yeniden Refah Partisi, 1 ilçede MHP ipi göğüsledi.

Sinop’ta, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 49,64'ünü alan CHP'li Metin Gürbüz belediye başkanı seçildi. 2 ilçeyi CHP, 4 ilçeyi AK Parti, 1 ilçeyi Yeniden Refah Partisi, 1 ilçeyi de MHP kazandı. Ayancık’ta CHP’li Hayrettin Kaya, Gerze’de CHP’li Osman Belovacıklı, Erfelek’te AK Parti’li Mehmet Uzun, Türkeli’de AK Parti’li Veysel Şahin, Durağan’da AK Parti’li Necmettin Ermiş, Dikmen’de AK Parti’li Adnan Acar, Saraydüzü’nden MHP’li Ferdi Canoğlu, Boyabat’ta ise Yeniden Refah Partisi’nin adayı Hasan Kara seçimin galibi oldu.

CHP İl Başkanlığı binasının balkonuna çıkıp konuşan Metin Gürbüz, “Sinop Uğur Mumcu Meydanını gelincik tarlalarına çeviren dostlarıma, hemşerilerime, yol ve dava arkadaşlarıma selam olsun. Selam olsun bize bu mutluluğu yaşatanlara, bugün bütün Türkiye’yi kırmızıya boyayanlara, tüm Türkiye’deki seçmenlerimize, vatandaşlarımıza selam olsun. Gerçek adaleti, gerçek mili iradeyi gözünü kırkmadan, sonuna kadar savunan, bir oyun değerini bilen tüm sandık görevlerimize, tüm partili yoldaşlarımıza teşekkür ederim. Bugün birçok Türkiye’de kırmıza boyandı. Biz yol ve dava arkadaşlarımızla çıkarken, çalışmalarıma başlarken tüm seçmenlerimize bir söz vermiştik. Sinop’u yeniden kazanacağız. Bizi bu makama sizler hak gördünüz. Sandıklara gittiniz. Birçok genç üniversite öğrencisi çok uzaklardan geldiler. Yurttaşlık görevini, vatandaşlık görevini yapmak için geldiler. Birçok büyüğümüz, ablamız Türkiye’nin dört bir köşesinden geldiler. Ben sizlerin emeklerini unutmam” diye konuştu.