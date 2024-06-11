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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si doktor 4 ölü, 2 yaralı

        SİNOP'tahafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:35
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        Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2'si doktor 4 ölü, 2 yaralı
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        SİNOP'tahafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si doktor 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Boyabat ilçesi Tıngıroğlu mevkisinde meydana geldi. Ender Çoraklı'nın kullandığı 26 GR 435 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Selahattin Bulut idaresindeki 34 FA 3602 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Turan Yazlak ile Dr. Sena Sakin ve Ender Çoraklı ile diğer otomobildeki Beyhan Bulut, hayatını kaybetti. Dr. Beyza Nur Çetin ile otomobil sürücüsü Bulut yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

        Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sinop"un Boyabat ilçesinde hekimlerimizi taşıyan hastane hizmet aracıyla başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki hekim arkadaşımız ve hizmet aracı şoförümüz, karşıdan gelen araçta bulunan bir vatandaşımız hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri hizmet aracında bulunan bir hekim arkadaşımız, biri ise diğer araçtan vatandaşımızdır. Yaralı hekim arkadaşımız Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı, diğer araçtaki vatandaşımızsa yoğun bakımda takip ediliyor. İki hekim arkadaşımıza ve diğer araçta bulunan vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve acil şifalar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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