Bakan Tekin: Eğitim- öğretim süreçleri bilgi vermekten, bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bir şey yapıyoruz. Dünyanın her tarafında artık eğitim- öğretim süreçleri, bilgi vermekten bilgilerin beceriye dönüşmesine evrilmiş durumda. Biz hala şunu dersek; 'Yok, biz bu mantıkla devam edelim, çocuklarımıza ezberletelim', dünyadaki uygulamaların gerisinde kalırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir dizi ziyaret ve açılış için Sinop’a geldi. Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada Vali Mustafa Özarslan ve il protokolü ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Rahmi Demir Sosyal Tesisleri ve AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Tekin, daha sonra Sakarya Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Daha sonra Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi açılışı gerçekleştirildi.

Yusuf Kemal Tengirşenk Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuşan. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ile başlayıp devam eden süreçte Türkiye’de eğitim anlamında devrim niteliğinde işler yapıldı. Ben hep şunu anlatıyorum, şunu söylüyorum: Şu yapılanlar, birazdan bahsedeceğim şeyler, üstünü kapatalım diyelim ki dünyanın herhangi bir bölgesinde, herhangi bir ülkesinde eğitimde şunlar yapıldı dersek, biz eğitim bilimleri fakültelerimizde, siyaset bilimleri derslerinde eğitim devrimi diye anlatırız. Ben geçen hafta Dünya Bankası yetkilileri ile konuşurken, bu anlamda çıkarttığım örnekleri söyledim. Dünya Bankası yetkilileri ve temsilcileri de vardı. Onlarla beraber bunları tartıştığımızda, onlar da benim biraz önce söylediğim cümleleri söylediler." dedi.