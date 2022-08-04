Sinop'ta iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bektaşağa köyünde ekiplerce şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca ile söz konusu tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

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