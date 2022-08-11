Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi

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SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'un, 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde köprü, iş yerleri ve evlerin yıkıldığı Ayancık ilçesinde selin izleri aradan geçen bir yılda büyük ölçüde silindi.

Bölgede, 11 Ağustos 2021'de yaşanan selden Sinop'ta en çok etkilenen ilçe Ayancık oldu.

40 ev, 54 iş yeri, 3 köprü ve 70'e yakın menfezin suya kapıldığı ilçede, selin izlerinin ortadan kaldırılması için çalışılıyor.

Yıkılan 3 köprünün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yeniden inşa edilerek hizmete açıldığı ilçede, afetzedeler için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan konutlar ile iş yerlerinin inşası ise devam ediyor.

İlçede, selden zarar gören köy ve grup yollarındaki onarım ve tadilat çalışmaları ile çay ve dere yataklarındaki menfez ve genişletme çalışmaları da sürüyor.

Felakette 54 iş yerinin yıkıldığı ilçede esnaf, kendileri için geçici olarak inşa edilen iş yerlerinde faaliyetlerini devam ettiriyor.

- "Hayatı çok kısa bir sürede normale çevirdik"

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce yaşadıkları felaketin Ayancık ilçesinde ciddi hasara yol açtığını hatırlattı.

Felakette yitirilen canları bir kez daha rahmetle andığını söyleyen Karaömeroğlu, selin özellikle köylerde ağır tahribata neden olduğunu anlattı.

Karaömeroğlu, felaketin ilk saatlerinden itibaren devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlarımızın koordinesinde kurumlarımızın kudret ve kabiliyetiyle hızlı bir şekilde selin izlerini silerek, hayatı çok kısa bir sürede normale çevirdik. Kalıcı imalatlarımıza hızlı bir şekilde başladık. Bir kısmını bitirdik, bir kısmı bitme aşamasında, geri kalan kısmında ise çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şükürler olsun Ayancık ve Türkeli ilçelerimizin tüm bölgelerinde selin izlerini sildik. Hatta sel öncesinden daha iyi konuma getiriyor ve getirmeye devam ediyoruz."

Karaömeroğlu, devlet olarak bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.





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