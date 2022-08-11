Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

AA

Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde yaşamını yitirenler anıldı

KASTAMONU/SİNOP (AA) - Kastamonu ve Sinop'ta 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler anıldı.

Bozkurt ilçe meydanında düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, konuşmasında selde yakınları ölenlere tekrar başsağlığı diledi.

Geçen yıl bölgenin büyük bir sel felaketi yaşadığına işaret eden Çataklı, şunları dile getirdi:

"Geçen yıl buraya geldiğimizde yukarıdaki akaryakıt istasyonunun önünde küçük minibüsler vardı. İnsanlar öyle bir telaşla o minibüslere binmeye çalışıyorlardı ki onların o ruh haline baktığınızda geriye dönme niyetleri yoktu. Herkes, 'Artık Bozkurt diye bir yer kalmadı' diyordu. Ama çok şükür, devletimizin bütün imkanları kullanılarak, yoğun bir çabayla, sivil toplum kuruluşundan ilgili kurumlara, yerel yönetimlere kadar yoğun bir arama kurtarma döneminde çalışma yürütüldü. Arkasından da buraya baktığınızda, tek tek sayılmaya lüzum görülmeden, bu ilçedeki her metrekare şahitlik eder, herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. O zaman da Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın da ifade ettiği gibi, 'Bütün yaraları saracak, eskisinden daha iyi bir hale getireceğiz' denilmişti. Çok şükür o aşamaya çok yakın kaldı. Çok yakın zamanda çalışmalar bitirilerek şehrin eski canlılığının da ötesine geçirilmesi sağlanacak."

Kastamonu Valisi Avni Çakır da devletin tüm kademeleriyle vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Çakır, "Yaşananlara birçoğunuz şahitlik ettiniz. Buradaydınız. Bizler de devletin tüm kademeleriyle, bakanımızla, birim amirleriyle bölgedeki ilk dakikalardan itibaren gelişmeleri takip ettik. 12 Ağustos itibarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde tüm bakanlarımızla, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, valilerimiz, kaymakamlarımız, çalışanlarla sahada destansı bir mücadele başlattık. Dört hafta gibi bir sürede Bozkurt'un her noktasındaki selin sebep olduğu tahribatı temizledik, imal sürecine başladık. Bu süreçte başta bakanlarımız olmak üzere, sahada buluna tüm devlet kademeleri büyük özveriyle çalıştı. Allah'a çok şükür, iş birliğimiz, arkadaşlarımızın üstün özverisi ile bugünlere geldik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okundu.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, Abana Kaymakamı Salih Ağar, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan, selde çekilmiş fotoğrafların yer aldığı "Bir Fotoğraf Binlerce Hikaye" adlı sergiyi de gezen heyet, daha sonra afetzedeler için yapılan TOKİ konutları ve sanayi sitesindeki dükkanları gezdi.

- SİNOP

Ayancık ilçesinde gerçekleştirilen programda, ilk olarak felakette yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edilerek dua okundu. Ardından Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindekiler yakınlarını kaybedenleri evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini yineledi.

Sahil Camisi'nde mevlit okutuldu. İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, selde hayatını kaybedenler için dua okudu.

Programa, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde silindi
YEREL HABERLER Ayancık'ta selin izleri bir yılda büyük ölçüde ...
Sinop'un Babaçay köyü sakinleri selde yaşadıkları acıyı unutamıyor
YEREL HABERLER Sinop'un Babaçay köyü sakinleri selde yaşadıkları ...
Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını kaybedenler anılacak
YEREL HABERLER Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde hayatını ...
Sinop'tan kısa kısa
YEREL HABERLER Sinop'tan kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.