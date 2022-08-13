Boyabat’ta 2022 yılı İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen 2022 yılı İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısında, ilçede yürütülmekte olan kamu yatırımları ve çalışmalarının genel değerlendirilmesi yapılarak, devam eden projelerin son durumları görüşüldü.

Boyabat Kaymakamlığı toplantı salonunda AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Ak Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, Ak Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yaylaoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, il ve ilçe kurum müdürleri ile STK temsilcileri ve muhtarlar katıldılar.

Programda katılımcıların Boyabat’ın sorunlarına dair çözüm önerileri ve taleplerini dinleyen Milletvekili Nazım Maviş, "Bugün istedik ki Boyabat’ta devam eden yatırımlarımızı, bu yatırımları ilde sürdüren yönetici arkadaşlarımızla birlikte değerlendirelim ve bundan yararlanacak toplum kesimlerinin temsilcileri ile birlikte hareket edelim görüş alalım istedik." diye konuştu.

Boyabat’ta şu anda çok önemli kamu ve yerel yönetim yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Maviş;

"Boyabat köklü bir şehir, çeltik üretiminde Türkiye’de çok önemli bir konumda olan ilçemizde çok ciddi tarımsal çalışmalar var. İlçemiz bir tarım şehri, son dönemlerde tarımsal olarak çeşitlilik giderek artıyor. Çilek üretiminde de büyük bir atılım gösteriyoruz. Burada tarımın çeşitlenmesi önemli, bizlerin de bu duruma rehberlik etmesi lazım." dedi.



Kaymakam Enver Yılmaz ise toplantıya ilişkin yaptığı konuşmasında;

"Boyabat’ta çalışmalarımızı, neler yapabileceğimizi konuşmak, il müdürlerimiz ile koordineli şekilde projelerimizi yürütmek maksadıyla böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Belediye Başkanımız ile birlikte güzel bir çalışma gerçekleştireceğimize inanıyorum. Boyabat'ımıza katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu toplantıya katılanlara tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.