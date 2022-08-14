Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Sinop’ta toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Erzurum’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Uzman Çavuş Soner Karadeniz, memleketi Sinop’ta defnedildi.

Türkeli ilçesi Yeşiloba köyünde düzenlenen askeri törene, Karadeniz’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Abdullah Şahin, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Askerlerin omzunda köy cami avlusuna getirilen Karadeniz’in cenazesi, burada kılınan namazın ardından Reyfez Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Karadeniz’in Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı 2’inci Hudut taburunda görevli olduğu öğrenildi. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.