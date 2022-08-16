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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cami imamı çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor

AA

Cami imamı çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta bir imam, cami bahçesinde beslediği hayvanlarla ve sergilediği eski eşyalarla, yaz Kur’an kursuna katılan çocuklara hem hayvan sevgisi aşılıyor hem geçmişi öğretiyor.

Saraydüzü ilçesinde Başekin Köyü Merkez Camisi'nde imamlık yapan Kenan Küçükçadırcı, cami bahçesinde oluşturduğu alanda tavşan, güvercin ve tavuk besliyor.

Yaz Kur'an kursu için camiye gelen çocuklar özellikle tavşanlara ilgi gösteriyor. Tavşanları kucaklarına alıp seven çocuklara imam Küçükçadırcı, hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda öğütlerde bulunuyor.

Küçükçadırcı, cami bahçesinde oluşturduğu başka bir alanda ise köy sakinlerinin eskiden kullandığı eşyaları sergiliyor.

Çocuklara, tahta beşik, değirmen taşı, yayık, çarık gibi eskiden kullanılan eşyaları anlatan Küçükçadırcı, geçmişteki köy hayatı hakkında da bilgi veriyor.

Kenan Küçükçadırcı, AA muhabirine, çocuklara küçük yaşlarda hayvan sevgisini aşılamanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yaz Kur’an kurslarının bu anlamda bir fırsat olduğunu anlatan Küçükçadırcı, camide yapılan farklı etkinliklerin çocukların da ilgisini çektiğini dile getirdi.

Kurs aralarında çocukların hayvanlarla zaman geçirerek, mutlu olduklarını ifade eden Küçükçadırcı, şöyle konuştu:

"Hayvan sevgisi ve merhametinin Allah'ın cennetine girmeye bir vesile olacağı düşüncesini çocuklarımıza bu şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Zaten herkes söyler ki hayvanı seven insanı da sever. Çocukların tepkileri çok güzel. Sadece hayvan sevmek için dahi gelen çocuklarımız var. Tabii bu vesileyle kursa da katılıyorlar. Oynuyorlar, koşturuyorlar. Çocukların hayvanlara karşı çok büyük bir sevgisi var."

- Eski eşyaları sergileyerek çocuklara geçmişi de anlatıyor

Teknoloji çağında yaşayan çocukların geçmiş hakkında bir fikirleri olmasını istediğini söyleyen Küçükçadırcı, cami bahçesinde, köydeki evlerden çıkan eski eşyaları sergilediğini ve çocuklara eşyaların hikayelerini nerelerde kullanıldığını anlattığını belirtti.

Küçükçadırcı, "Çocuklar tarihinden, geçmişinden kopuk yaşamasın istedik. Yani çocuklar, gençler şu an hayatı değişik yaşıyor. Atalarının, dedelerinin nasıl bir yaşam sürdüklerini görmediler. Biz onlara hem bu malzemeleri gösteriyor hem de anlatıyoruz. Çocukların bunları bilmesi, öğrenmesi önemli. Böyle bir düşünceyle cami bahçemizde böyle bir alan oluşturduk. İlgi görmesi çocukların bize sorular sorması memnuniyet verici oluyor." diye konuştu.

Küçükçadırcı, çocuklarla zaman zaman farklı spor dallarında etkinlikler düzenliyor. ​​​​​​​

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