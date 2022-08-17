Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde aracı yol kenarında yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı.

Koçak köyünde yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, aracın Gülten İ'ye (52) ait olduğunu belirledi.

Ailesiyle yapılan görüşmelerde Gülten İ'nin evinde olmadığının tespit edilmesi üzerine aracın bulunduğu alanda arama çalışması başlatıldı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalarda araca yakın bir mesafedeki ırmak kenarında kan izlerine rastlanıldı.

Deniz polisinin ırmakta yaptığı aramada bir bulguya ulaşılamadı.

Yanan aracın sahibinin bulunabilmesi için bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.