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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

AA

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekiplerince bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı.

Camikebir Mahallesi'nde iki katlı ahşap evden kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu belediyeye bildirdi. 65 yaşındaki G.D'ye ait olduğu tespit edilen eve giren ekipler, evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gördü.

Evde temizlik başlatan ekipler, iki gün süreyle yaptıkları çalışmalarla evden dört kamyon çöp çıkardı.

Boyabat Belediyesi Zabıta Müdürü Eyüp Çetinkaya, AA muhabirine, ihbar üzerine evde çalışma yaptıklarını söyledi.

Eve girdiklerinde çok kötü görüntüyle karşılaştıklarını belirten Çetinkaya, "Hemen ekiplerimiz temizliğe başladı. Buranın boyasını badanasını yapıp su tesisatını kullanılır duruma getireceğiz. Zaruri ihtiyaçlarını da karşılayıp evi teyzemize tertemiz teslim edeceğiz." dedi.

Camikebir Mahallesi Muhtarı Suat Ayhan ise evin sahibine devletin de yardımlarda bulunduğunu, hiçbir maddi sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Vatandaşların şikayetleri üzerine evde çalışma yapıldığını anlatan Ayhan, "Ablamız kendisini çöple yaşamaya alıştırmış ancak evdeki çöplerin yaydığı koku komşuları rahatsız ediyor. Ev kendisinin, aylık maaşı da var. Maddi sıkıntısı yok. Gerektiği zaman da kendisine yardımcı oluyoruz. İçeride çok fazla gıda zamanında kullanılmadığı için bozulup çöpe dönüşmüş. Temizlenmesi artık şarttı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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