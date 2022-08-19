Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi

AA

Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi

SİNOP (AA) - Boyabat ilçesinde cesedi bulunan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından aracıyla yakıldıktan sonra gölete atıldığı tespit edildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile özel çalışma grubu ekipleri, ilçeye bağlı Koçak köyüne yakın bir bölgedeki gölette İnan'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İlçedeki iş yerlerine ait 54 güvenlik kamerası görüntüleri ile KGYS kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, İnan'ın yol kenarında yanmış halde bulunan aracının olayın yaşadığı gün köye giden yol güzergahında başka biri tarafından kullanıldığını tespit etti.

Alınan ifadeler ve görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin, ilçede esnaflık yapan Kadir K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.

Gülten İnan ile Kadir K. arasında alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu, olay günü ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı, zanlının İnan'ı bıçakla öldürdükten sonra aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini gölete attığı ortaya çıkarıldı.

Koçak köyünde 17 Ağustos'ta yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İnan'ın evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının katılımıyla çalışma başlatılmıştı. İnan'ın cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta bir evden dört kamyon çöp çıkarıldı
Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu (2)- ...
Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu
YEREL HABERLER Otomobili yanan kadının, gölette cesedi bulundu
Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine gölette ulaşıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadının cesedine ...
Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadın için arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Sinop'ta aracı yanmış halde bulunan kadın için arama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.