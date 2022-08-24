Eski eşyaların sergilendiği müze, köyün geçmişini günümüze taşıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'taki bir köyde eski eşyalardan oluşturularak kurulan müze, köyün geçmişini günümüze taşıyor.

Saraydüzü ilçesine bağlı Başekin köyünde bulunan ve eskiden kullanılan eşyaların sergilendiği Köy Kültür Müzesi'nde aralarında 150 yıllık körüğün yanı sıra ölçü aletleri, bakır kazanlar, giysiler, gaz lambaları gibi eşyalar yer alıyor.

Müzenin kurucusu Mustafa Şahinoğlu, AA muhabirine, müzeyi dört yıl önce oluşturduklarını söyledi.

Köylülerin eski zamanlarda kullandıkları ev ve tarım aletlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını anlatan Şahinoğlu, "Burayı ziyaret eden insanlar eski eşyaları gördüklerinde anılarını tazeliyor." dedi.

Şahinoğlu, insanların geçmişlerine sahip çıkmalarının örf ve adetlerin unutulmaması için önem taşıdığını vurgulayarak, "Burada bulunan eşyalar kendi evimizde kullandığımız ev ve tarım aletleri. Geçmişleri 100 yıllıktan daha fazla. Bunun dışında komşularımızdan topladığımız eşyalar var. Onların da üzerlerine yazıyoruz, şu kişiden alındı diye. Bu şekilde bir müze oluşturarak insanların görmesini, tanımasını sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Müzeyi gezenlerin gördükleri manzara karşısında oldukça memnun kaldıklarını dile getiren Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Herkes resim çekerek paylaşıyor. Bazıları, 'Ben bunu görmüştüm, daha önce vardı' diye tepkiler veriyor. Yeni nesil de 'Eskiden böyle bir şey mi varmış, böyle mi kullanılıyormuş' diye hayranlıkla izliyor. Yöremizin, bölgemizin tarihini yansıtmaya, yaşatmaya çalışıyoruz. Hala eşyalar geliyor. Evini terk edenler veya evi yıkılanlar, eski eşyaları buraya getiriyor. 'Zamanında annem, babam da bunları kullanmıştı' diyerek hediye edenler de çıkıyor."

Köy muhtarı Murat Tekkeşin de köylerinde böyle bir müze kurulmasından ötürü gurur duyduklarını belirterek, "Müzeyi gezdikçe çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Sonuçta bunları gördük, kullandık, yaşadık." ifadesini kullandı.

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