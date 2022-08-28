Boyabat'ta "30 Ağustos Basketbol Turnuvası" başladı

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SİNOP (AA) - Boyabat Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Basketbol Turnuvası" başladı.

Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem'in katılımıyla start verildi.

Sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Belediye Başkanı Coşar, turnuvaya katılan sporculara teşekkür ederek, tüm takımlara başarılar diledi.

Başkan Coşar, "Böyle anlamlı ve önemli zaferimizin 100. yıl dönümü öncesinde dört gün boyunca vereceğiniz mücadelenizin izleyenlere keyif vereceğini umuyorum. Sizi izleyen gençlerimize boş vakitlerini değerlendirmede sporu tercih etmelerini teşvik edeceğinizi de unutmayın." dedi.

Sekiz takımın katıldığı turnuvanın ilk gününde oynanan maçlarda Genç Esnaflar 21 - Boyabat City Thunder 34, Pitbul Ayew 24 - Boyabat Buls 20, Sarkastik 23 - Boyabat Cavaliers 41 sonuçlarını aldı.

Turnuvada, 30 Ağustos 2022 Salı günü akşamı son ikiye kalan takımların şampiyonluk maçı oynanacak ve dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verilecek.

Turnuvanın birincilik ödülü 3 bin lira, ikincilik ödülü 2 bin lira, üçüncülük ödülü ise bin lira olarak açıklandı.





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