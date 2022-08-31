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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boyabat'ta Basketbol Turnuvası düzenlendi

AA

Boyabat'ta Basketbol Turnuvası düzenlendi

SİNOP (AA) - Boyabat Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Basketbol Turnuvası düzenlendi.

Belediyeye ait spor tesislerinde düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara para ödülü verildi.

Kaymakam Enver Yılmaz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, özel bir günde turnuvaya katılarak centilmence bir mücadele ortaya koyan sporcuları tebrik etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya devam ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Burada belki ilk kez tanışan gençler, yeni arkadaşlıklar edinip birbirleriyle kardeşlik duyguları yaşayacak. Bu sporun ayrı bir güzelliğidir. İnşallah bu tür spor etkinlikleri daha da yaygınlaşır. Gençlerimiz boş zamanlarını spor yaparak geçirmeye özen gösterirler." dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Coşar ise sporcuları tebrik ederek, kardeşliğin, sevginin, saygının oluşmasına vesile olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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