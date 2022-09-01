Sinoplu balıkçılar dualarla denize uğurlandı

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SİNOP (AA) - Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinde Sinop’ta, balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Sinop Limanı’nda düzenlenen sezon açılış töreninde, konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, balığın insanlık tarihi boyunca temel besin kaynaklarından olduğunu söyledi.

Karadeniz’de her yıl avlanan balığın yüzde 9’nun Sinoplu balıkçılar tarafından avlandığını vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

“İlimiz su ürünleri sektörü, su ürünleri işleme tesisleri, balık unu, yağı fabrikaları ve soğuk hava depoları ile bölge ve ülke ekonomisi için de büyük önem taşıyan bir sektör durumundadır. Bu bilgiler ışığında su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak avcılığını yapmak ve besin değerini en iyi şekilde değerini koruyarak, ayrıca muhafaza ve ambalajlama yöntemlerini geliştirerek yıl boyu tüketiminin sağlanması gerekmektedir. Denizlerimizi kirletmeden, sürdürülebilir şekilde kullanma hususunda hassasiyet göstererek, balıkçılığı sürdürebilir bir biçimde yürütmemiz şarttır.”

Karaömeroğlu, balıkçılara bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri dileğinde de bulundu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu. İl Müftüsü Mustafa Düzgüney tarafından dua edildi.

Kurban kesiminin ardından balıkçılar denize uğurlandı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Barış Ayhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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