Sinop'ta köyde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

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SİNOP (AA) - Sinop'un Saraydüzü ilçesinde bir köyde çıkan yangında 5 ahşap evde büyük çapta hasar oluştu.​​​​​​​



İlçeye bağlı Asarcık köyünde Ahmet Coşkun'a ait evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye Sinop, Boyabat ve Saraydüzü belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek köydeki 4 eve daha sıçrayan yangın, iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonucu 5 ev de kullanılamaz hale geldi.

Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, köyde incelemede bulundu. ​​​​​​​





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