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CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı

AA

CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı

SİNOP (AA) - CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Boyabat ilçesinde kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal, burada yaptığı konuşmada, 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin 99'uncu kuruluş yılını gururla kutladıklarını söyledi.

CHP olarak hedeflerinin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa etmek olduğunu anlatan Günal, "İlke ve devrimlerinizi, kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz gelişmiş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir." dedi.


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