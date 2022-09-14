AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Durağan ve Saraydüzü'nde konuştu:

SİNOP (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yunanistan'ın son zamanlarda şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz, onlar durmuyor ama tarih tekerrürden ibarettir. Ümit ederiz, tekerrür etmez." dedi.

Sinop'un Durağan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, yolları böldüklerini ancak Türkiye'yi böldürtmeyeceklerini söyledi.

PKK, DEAŞ ve 15 Temmuz gecesi demokrasiye, istiklale kasteden hain FETÖ örgütüne karşı hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Yıldırım, "Bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. İbn-i Haldun der ki 'coğrafya kaderdir.' Bu coğrafya bizim kaderimiz. Sadece bizim kaderimiz değil. Bu coğrafya aynı zamanda etrafımızda yaşayan mağdur, masum, mazlum milletlerin de kaderidir. Onun için bu topraklara göz dikenler var. Bu topraklarda istiklalimizi, istikbalimizi kesintiye uğratmak isteyenler var. Bunu görüyoruz." diye konuştu.

Okyanus ötesinin "Biz darbe denedik olmadı. Vesayetler uyguladık olmadı. Terör örgütlerini harekete geçirdik olmadı. Tayyip Erdoğan'ı indiremedik. Şimdi biz muhalefet oluşturacağız, 6+1 yapacağız. Tayyip Erdoğan'ı al aşağı edeceğiz." dediğini aktaran Yıldırım, "Unutmayın. Seçim 6+1 ile değil, 50+1 ile kazanılır. Durağan ile kazanılır. Türkiye ile kazanılır. Dışarıdan ve içeriden memleketimize, istiklalimize yan gözle de bakanların hesabını soracak olan Durağan'dır, Durağan'ın vatansever, bayrağını seven, milletini seven güzel insanlarıdır. İşte bu tablo bize 2023'ü gösteriyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken yeni başarıların, yeni zaferlerin müjdecisi oluyor." ifadelerini kullanıldı.

Saraydüzü ilçesi ziyaretlerinde de vatandaşlara hitap eden Yıldırım, Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğu dile getirdi.

Ülke olarak sıkıntılı zamanlardan geçtiklerini anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye adeta bölgenin sigortası. Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, Karabağ'da kardeşlerimize saldırılar yapılıyor. Türkiye onların yanında. "Libya'da ne işini var?" diyorlar. Libya'da nasıl ne işimiz var. Biz Libya'da olduğumuz için oradaki kardeşlerimizin birbirileriyle kavga etmelerinin önüne geçiyoruz. Orada emperyal güçlerin o kaynakları sömürmelerinin önüne geçiyoruz. Biz bir Müslüman ülke olarak, Libya'da olmayacağız da gayrimüslimler mi olacak. Bunu ortaya koymak şuursuzluktur. İşte görüyorsunuz, Yunanistan'ın son zamanlarda şımarıklığı arttı. Yani biz duruyoruz, onlar durmuyor ama tarih tekerrürden ibarettir. Ümit ederiz, tekerrür etmez. Yunanistan bizim komşumuzdur. Yunan halkıyla Türk halkının arasında, milletimiz arasında bir mesele yoktur. Ancak zaman zaman özellikle seçim zamanı komşularımızdaki yöneticilerin ayarları bozuluyor. Türkiye, bölgenin teminatıdır. Suriye'de, Irak'ta, Kafkaslar'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de her tarafta Cumhurbaşkanımız olmasaydı, Afrika, Avrupa kıtlık içindeydi. Ukrayna'daki tahıl koridorunun açılmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Pakistan'ın 3'te 2'si sular altında kaldı. Dünya seyrediyor ama onların yardımına koşan, imdadına koşan ülke Türkiye'dir. Türkiye'ye yakışan budur. Türkiye'den de beklenen budur. Biz büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz 619 yıl, 3 kıtada 25 milyon kilometre metrekare coğrafyaya huzur getirmişiz, barış getirmişiz, kardeşlik getirmişiz ama bazı kendini bilmezler bizim geçmişimize dil uzatıyorlar. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Geçmişi olmayan bizden değildir."

Yıldırım, konuşmasının ardından Ankara'ya gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

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