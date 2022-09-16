Sinop'ta okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

AA

Sinop'ta okul önlerindeki yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme

SİNOP (AA) - Sinop'ta okul önlerinde bulunan yaya geçitlerinde işaretleme ve düzenleme gerçekleştirildi.

Ada Mahallesi'ndeki Şehit Halil Özdoğru Ortaokulu önünde gerçekleştirilen programda, okul önündeki yaya geçidi, öğrenciler ve protokol üyelerince yeniden işaretlenerek boyandı.

Programa katılan Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, gazetecilere, yaptıkları etkinlikle önceliğin yaya olduğunu bir kez daha vurguladıklarını söyledi.

Çocuklara yaya geçitlerini nasıl kullanacakları yönüne bilgi verdiklerini anlatan Çetiner, "Kentte bulunan tüm okullar civarında yaya önceliğini sağlamak için uygulamalarımıza devam ediyoruz. Özellikle sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyoruz. Yer işaretlemelerini dikkate alarak araçlarını güvenli şekilde sürmelerini bekliyoruz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve liselerde okul kolluk görevlileri görevlendirdik. Sürekli okul idaresiyle iletişim halinde olan görevlilerimiz var. Haftada bir ziyaretlerini de gerçekleştirerek, öğrencilerimizin evlerinden çıkışı ve tekrar evlerine dönüşüne kadar olan güzergahlarda gerek servis gerek asayiş yönünden güvenliklerini personelimiz ile sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çetiner, kent genelinde eğitim öğretim döneminin huzurlu geçmesini sağlamak amacıyla 24 saat görev başında olduklarını vurgulayarak "Velilerimiz eğitim öğretim döneminde huzurlu ve güvenli şekilde çocuklarının güvenliğinin sağlandığına emin olabilir." dedi.

Programa CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile diğer ilgililer katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 94. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 94. yıl dönümü törenle ...
Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı ...
Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Sinop'ta park halindeki dolmuşa çarpan otomobilin ...
Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım gönderildi
YEREL HABERLER Sinop'tan Pakistan'daki sel bölgesine yardım ...
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Durağan ve Saraydüzü'nde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Durağan ...
Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat büyüttük
YEREL HABERLER Binali Yıldırım: Türkiye'yi milli gelirde 4 kat ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, anaokulu ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sinop'ta ...
Tarihi değirmenin taşları 150 yıldır dönüyor
YEREL HABERLER Tarihi değirmenin taşları 150 yıldır dönüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.