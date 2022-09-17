Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda zanlı tutuklandı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında 797,28 gram kubar esrar, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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