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Karadeniz'de bol avlanan palamut, lakerda olarak tezgahlardaki yerini erken aldı

AA

Karadeniz'de bol avlanan palamut, lakerda olarak tezgahlardaki yerini erken aldı

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Karadeniz'de bol miktarda avlanan ve ağırlıkları bir kilogramı bulan iri palamutlar, Sinop'ta balıkçılar tarafından dilim şeklinde kesilip salamura edildikten sonra lakerdaya (tuzlu balık) dönüştürülüyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonuyla bol miktarda avlanan palamut, lakerda sevenlerin de yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta bazı balıkçılarca dilimlenip temizlendikten sonra tuzlanarak kavanozlara konulan palamutlar, bu sezon lakerda olarak tezgahlardaki yerini erken aldı.

Kentte 28 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, palamudun bu sezon erken büyümesi ve yağlanması dolayısıyla lakerda yapımına da erken başladıklarını söyledi.

Lakerda yapımının zor ve meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Gündoğdu, bu nedenle çok az sayıda balıkçının buna zaman ayırdığını anlattı.

- Lakerdanın yapımı 10-11 günü buluyor

Palamudun lakerdaya dönüşmesi için mutlaka iri ve yağlı olması gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Lakerda yapımının 10-11 günlük bir süresi var. İlk önce balıklarımızı belli ölçülerde kesiyoruz. Onların kanını, iliğini mutlaka çok düzgün şekilde almamız gerekiyor. Kan kalmayacak ki koku yapmasın. Sonra 3-4 gün suyunu günde en az üç kez değiştireceksin. Sabah, öğle, akşam suyu değişecek. Daha sonra iki gün ince tuza yatırıyoruz. Tuzdan çıkardıktan sonra bazı işlemlerini yaparak kavanozlara koyuyoruz."

Palamudun bu denli iri ve bol olmasıyla lakerdaya talebin de fazlalaştığını belirten Gündoğdu, şunları söyledi:

"Talep bu sezon bir hayli fazla. Zaten yılladır bizden talep eden arkadaşlarımız var. Telefonla ulaşıyorlar, kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Talebe göre değişiyor ama tek başıma çalıştığım için bir sezonda kendi el emeğimle 100-150, kaç kavanoz olursa o kadar yapmaya çalışıyorum. Sinop'ta bizim bölgemizde birçok insan lakerdayı kendi yapabiliyor. Biz aslında biraz da yapamayan ancak yemek isteyenler için yapıyoruz. Talep olduğu sürece de yapmaya devam edeceğiz."

Gündoğdu, iyi yapılmış bir lakerdanın, bir yıl soğuk ortamda bozulmadan durabileceğini, bu nedenle saklandığı ortama dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.


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