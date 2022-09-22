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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Boyabat'ta restorasyon çalışmalarını inceledi

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Boyabat'ta restorasyon çalışmalarını inceledi

SİNOP (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sinop'un Boyabat ilçesinde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Alpaslan, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi ve Balatlar Yapı Topluluğu kazı sahasında incelemelerde bulunduktan sonra Boyabat ilçesine geldi.​​​​​​​

Boyabat Belediye Başkanı Hüseyin Coşar'ı makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulunan Alpaslan, ardından Tarihi Orta Çarşı'daki restorasyon çalışmalarını inceledi, bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Tarihi Kemaldede Camisi ve restorasyon çalışması devam eden tarihi İnönü İlkokulu'nda da incelemelerde bulunan Alpaslan, gazetecilere,
Sinop'un hem kültürel ve tarih hem de doğal güzellik açısından olağanüstü düzeyde bir il olduğunu söyledi.

Kültür turizmi bakımından çok önem verdikleri Sinop'ta incelemelerde bulunduklarını belirten Alpaslan, "Boyabat Orta Çarşı'da etaplar halinde yürüttüğümüz restorasyon çalışmalarımız var. Hem bunların değerlendirmesini hem de inceleyerek hangi durumda olduklarını gördük. İkinci etap çalışmalarına bir an önce başlamak için değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah hızlı şekilde ikinci etaba da başlayacağız. Boyabat'ın tarihi varlığını ihya ederek vatandaşlarımıza ve ülkemize sunmuş olacağız." dedi.

Projeler bittiğinde Boyabat'ın Türkiye ve dünyanın her yerinden ziyaretçi alacağını dile getiren Alpaslan, "Bu tarihi yerlere olan sorumluluğumuzu yerine getirerek gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. İnşallah bunları daha hızlı ve daha verimli şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İncelemelere AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Hüseyin Coşar da katıldı.


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