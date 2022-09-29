Boyabat'ta "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" etkinliği yapıldı

SİNOP (AA) - İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Sinop’un Boyabat ilçesinde yaya geçitlerini kırmızıya boyandı.
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki kavşakta düzenlenen programda, Kaymakam Enver Yılmaz ve diğer ilgililer tarafından yaya geçidi kırmızıya boyandı.
Programda ayrıca araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.
Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Emre Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Şeref Kutu ve diğer ilgililer katıldı.