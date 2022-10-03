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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

AA

Karadeniz'de palamut "hamsi bolluğunda"

SİNOP(AA) - Sinop'ta "hamsi bolluğunda" görülen palamut, fiyatlarda büyük düşüşe neden oldu.

Sinop Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül'de kalkan av yasağı ile birlikte balıkçıların bir aydır hamsi bolluğunda palamut yakaladığını ve bu durumun fiyatlarda büyük düşüş yaşattığını söyledi.

Karadeniz'de bol miktarda çıkan palamudun, iriliğine göre tanesinin 10 lira ile 40 lira arasında satıldığını dile getiren Ünlü, "Bu sezon palamudun bu kadar bol olacağını tahmin etmiyorduk. Hamsi bolluğunda palamut tutuyoruz. Palamuttan başka balık yok desek yeridir." dedi.

Ünlü, "Palamut hamsiye de sekte vuracak gibi gözüküyor. Türkiye bu sezon bol bol palamuda doydu. Fiyatları da çok uygun. Tezgahlarda tanesi 10 liradan başlayan palamudun 1 kilo 200 gram ağırlığında olanı ise 40 liradan satılıyor." diye konuştu.

Vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Ünlü, şunları söyledi:

"Hem balıkçı hem de vatandaş memnun. Ekonomik açıdan baktığımızda palamut fiyatları geçen yılki fiyatlarından düşük. Bu yıl maliyetler artmış olsa bile bolluk nedeniyle teselli oluyoruz. Palamut bolluğu nedeniyle diğer balık fiyatlarında da önemli düşüşler görülüyor."

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