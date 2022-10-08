Sinop'ta kumar operasyonu düzenlendi

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SİNOP (AA)- Sinop İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen kumar operasyonunda 10 kişi hakkında işlem yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkeli ilçesinde kumar oynandığı ve oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenlendi.



Operasyonda kumar eşyaları, alacak verecek bilgilerinin bulunduğu defter ve boş senet ile 770 lira ele geçirildi.

Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplam 14 bin 552 lira para cezası uygulandı, kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla da 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.





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