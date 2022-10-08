Sinop'ta "Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik Projesi" toplantısı yapıldı

SİNOP(AA) - Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik Projesi" toplantısı, Sinop'ta gerçekleştirildi.

İLESAM Genel Başkanı Mehmet Nuri Parmaksız, ​​​​​​​Sinop Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen "Müze ve Kültür" konulu konferans ve bilgilendirme toplantısında, projelerinde müzelerin önemini anlatmak istediklerini söyledi.

Kültür varlıklarının geçmişten bugüne her şeyi kapsadığını, bazı eserlerin de müzelerde sergilendiğini belirten Parmaksız, "Kültür şurasında müzelerin ön plana çıkartılması kararını almıştık. Müzeler özet olarak, bu toprakların bizim olduğunun belgesidir aslında." dedi.



Projeleri ile gençleri ve insanları daha çok müzelere getirmek, müzelerin önemini anlatmak istediklerini anlatan Parmaksız, "Müze kültürünü her yere yaymak noktasında bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sanatın özelliklerini, müze kültürünü ön plana çıkartacağız. Şiirle musikinin kardeşliğini de etkinlikler kapsamında gösteriyoruz. 4'üncüsünü yaptığımız Sinop etkinliğinin dışında her yıl 5 müzemizde bu tür etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Sinop Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop Üniversitesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cenk Demir ile öğrenciler katıldı.





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