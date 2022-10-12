GÜNCELLEME - Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan apartman ve bitişiğindeki binalar boşaltıldı

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SİNOP (AA) - Sinop'ta yıkılma tehlikesi olan 5 katlı apartman ile bitişiğindeki 3 bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta bir inşaat alanının yanındaki 5 katlı apartmanın temelinde kayma meydana geldi.

Duvarlarında geniş çatlaklar oluşan ve yana doğru açılan apartman gece saatlerinde tahliye edildi. Bölgede güvenlik tedbiri alınarak yıkılma tehlikesi olan apartmanın bitişiğindeki üç bina da boşaltıldı.

Apartmanın yıkılmaması için vinçlerle yan duvarına destek verildi.

Sinop Belediyesi yetkilileri, yapılan incelemenin ardından apartmanın kontrollü olarak yıkılmasının planlandığını söyledi.

Apartmanın ikinci katında yaşayan Candan Tosun, AA muhabirine, kaymanın dün akşam başladığını kaydetti.

İlk önce bir sesle dışarı çıkıp baktıklarını belirten Tosun, şunları söyledi:



"Evimizin alt temeli çökmüş, temeli boşalmış. Ondan sonra burayı kazan müteahhitleri çağırdım. Geldiler, baktılar. Tabi biz evimize giremedik. Ondan sonra gece yarısına kadar dışarılardaydık. İçeri girdik. Gece 01.00 - 01.30 gibi binada patırdama ile sesler gelmeye başladı. Binanın içinde durulacak gibi değildi. Biz hemen kendimizi dışarıya attık. Polisi aradık. Polis diğer apartmanda oturanları çıkarttı. Sonra vinçler falan geldi. Vinç dayadılar."





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