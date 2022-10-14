SİNOP (AA)- Kış aylarının vazgeçilmezi hamsi tezgahlarda 100 liradan satılıyor.



Sinop Merkez Su ürünleri Kooperatif Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada. "Hamsi tezgahlarda kendini gösterdi. Ancak bu sezon Palamut'un bol olması nedeniyle hamsi baskı altında kalacak gibi görünüyor, bu anlamda hamside sıkıntı yaşayabiliriz." dedi.

Palamut sezonunun yaşandığı şu günlerde az miktarda avlanan hamsinin tezgahlarda kilosunun 100 liradan satıldığını belirten Ünlü, "Palamut son yılların en verimli sezonunu yaşıyor. Palamut sezonunun ocak ayına kadar sürmesini bekliyoruz. Hamsi sezonunun başlaması için Palamut sezonunun bitmesi gerekiyor. Şu anda Karadeniz'de batıdan doğuya kadar her yerde palamut bolluğu ve akını var. Dolayısıyla hamsinin olmasına fırsat yok. Çünkü her bir palamudun büyüyüp 1 kilograma erişebilmesi için en az 20 kilogram balık yemesi gerekiyor. Denizin yüzde 90'ı da hamsi olduğu için palamuda av oluyor. Bu kapsamda bu sezon hamside bolluk yaşanmayacak ve hamsinin açığını palamut kapatacak gibi görünüyor." diye konuştu.

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