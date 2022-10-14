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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop kruvaziyer turizminde iddialı

AA

Sinop kruvaziyer turizminde iddialı

SİNOP (AA) - RECEP BİLEK - VEYSEL ALTUN - Uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla Orta Karadeniz'de potansiyeliyle öne çıkan Sinop, kruvaziyer turizminde de iddialı.

Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi tabiat parkları, tarihi mekanları, uzun sahilleri ve temiz deniziyle son yıllarda bölgesinin cazibe merkezi haline gelen Sinop, bu yıl 13'üncü kez kruvaziyer gemisi ağırladı.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden, İstanbul ve İzmir’den sonra yola devam eden Panama bandıralı kruvaziyer Astoria Grande, 750 Rus yolcusuyla Sinop Limanı'na geldi.

Gemiden inen yabancı turistler, kentin tarihi ve tabiat parkları gezerek kenti tanıma fırsatı buldu.

İlgiyle karşılanan turistler, yaptıkları alışverişle kente ekonomik canlılık da katıyor.

Kruvaziyerden dolayı oluşan dalgalardan balıkların yüzeye yakın bölgelere çıktığına inan balıkseverler de geminin ayrıldığı sırada oltalarıyla limana akın ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, büyük bir doğal liman olması nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sinop Limanı'nın bu özelliğinden dolayı 2009 yılında Miami kentindeki zirvede kruvaziyer liman ağına alındığını ve o zamandan bu yana dev gemilere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Pandemi öncesine kadar 200 civarında gemiyi ağırladıklarını belirten Süren, "Pandemi sonrası bu yıl tekrar gemi seferlerimiz başladı. 15 seferden oluşan bu sezonki program haziranda başladı. Şimdiye kadar 13 sefer yapan ve bundan sonra da 2 sefer daha yapacak yaklaşık 750 yolculu, 450 mürettebatlı kruvaziyer gemisiyle gelen 13 bin civarındaki ziyaretçiyi Sinop'ta ağırladık." dedi.

Sinop'un önemli bir tarihi birikime sahip olduğunu aktaran Süren, şöyle devam etti:

"Günübirlik kenti ziyaret eden kruvaziyer misafirlerimize tarihi cezaevinden başlayıp kültürel miras listesine aday olan Sinop sur ve kalelerinden, Arkeoloji ve Etnografya Müzelerinden, Balatlar Yapı Topluluğu'na kadar önemli bir kültür rotası oluşturuyoruz. Akliman, Hamsilos, Sarıkum ve şelaleler gibi ziyaret edebilecekleri alternatif yerlerde öneriyoruz. Gelenler bunun yanı sıra geleneksel el sanatları yönünden zengin olan tarihi tersane çarşısında alışveriş yapma imkanı buluyor. Gastronomi bakımından da oldukça zengin olan Sinop, Anadolu mutfağından Kafkas mutfağına kadar birçok kültüre ev sahipliği yapan ve çeşitliliğiyle gelenlere eşsiz lezzetler sunuyor."

Şehir merkezi ve yakın destinasyonların 1 ya da 2 günlük veya günübirlik rotalardan oluştuğunu dile getiren Süren, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sezon için hazırlık yapıyoruz. Tarihi cezaevi kültür yolu projesi şeklinde bir rota oluşturacağız. Sinop, Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir yere sahip. Kışla camilerine örnek teşkil etmek açısından da çok önemli. Alaaddin Külliyesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ve Türkiye'nin en değerli mozaiklerine ulaştığımız Balatlar kazı alanı gibi bir çok görülmeye değer yerimiz bulunmakta. Anadolu'nun ve ilimizin asırlardır manevi bekçiliğini yapan Seyyid İbrahim Bilal Hazretlerinin türbesi de inanç turizmi bakımından önemli. Sivil mimarlık örneklerinden oluşan ve kültür rotasında yer alan Kuruçeşme Sokak'tan ve tabyalardan tekrar limana inecek şekilde büyük bir rotadan bahsediyoruz. Çok zengin bir kültür rotasına sahibiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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