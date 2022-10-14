Boyabat'ta dört kişi mantardan zehirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Boyabat ilçesi Keseköy yaylasına İstanbul'dan tatil için gelen aynı aileden Miyaser E. (69), Mürvet B. (37), Miyaser K. (38) ve Çiğdem D. (43) ormandan topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlandı.



Aile zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Boyabat ilçesinden Keseköy Yaylası'na gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu hastaları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine götürdü.

Hastane yetkililerinden edinilen bilgiye göre kadınların mantardan zehirlendiği ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hastaneye gelerek tedavi altındaki kadınların bilgisine başvurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.