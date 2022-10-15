Sinop'ta 16 yıl sonra yeniden ekimi yapılan şeker pancarında hasat başladı

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde 16 yıl aradan sonra tekrar ekimine başlanan şeker pancarında hasat sezonu başladı.

Boyabat Kaymakamı Enver Yılmaz, hasadın tüm üreticilere bereket getirmesini diledi.

Şeker pancarı üretimi hakkında bilgi veren Yılmaz, "2022 yılı şeker pancarı sezonunda Kurusaray köyünde 230 dekar, Muratlı köyünde 155 dekar ve Esengazili köyünde de 110 dekar olmak üzere toplam 495 dekar alanda pancar ekimi yapıldı ve verimli bir hasat oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda ekim alanları genişleyerek ilçemiz ve ülkemiz ekonomisi için hayırlı işler yapmış oluruz." diye konuştu.

Boyabat Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı, 16 yıl sonra tekrar pancar üretimine başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2022 yılı pancar hasadı başladı. Şükürler olsun 16 sene sonra yeniden pancar üretimi yapıyoruz. Kurusaray köyünde ilk önce 230 dekar alanda pancar üretimine başladık. Dönüm başına 8 ton pancar verimi aldık. Kilogramı 14,5 liradan hesapladığımızda ilçe ekonomisine 2,5 milyon lira girdisi olacak. Üreticilerimiz verimden ve fiyattan çok memnun. Gerçekten bu iş cesaret, yürek işi, komşularıyla iş birliği ve dayanışma içinde çok güzel örnek bir çalışma yaptılar. Bereketli bir sezon geçti. Umuyorum ki ileriki yıllarda 2-3 bin dekarlara kadar ekim yapılacaktır."

Üretici Halit Fidan ise şeker pancarı hasadından çok verim aldıklarını ve gelecek yıllarda üretimi arttırmayı hedeflediklerini aktardı.

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