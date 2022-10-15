Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.

​​​​​​​İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.

Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.

Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.

Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.