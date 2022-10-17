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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'tan kısa kısa

AA

Sinop'tan kısa kısa

SİNOP (AA) - Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nın (STSO) meslek komitesi ve meclis üyesi seçimleri yapıldı.

Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde, odaya kayıtlı 777 seçmen, 12 meslek grubu için oy kullandı.

Mevcut başkan Salim Akbaş, iş insanları Barış Mert ve Sedat Sever'in meslek gruplarındaki listelerinin yarıştığı seçimleri önde tamamlayarak yeniden seçildi.

Akbaş, 12 meslek grubundan 9'unu önde tamamladı. Seçim sonrası 12 meslek grubunun yer aldığı 27 üyeli meclisin 19'unu Salim Akbaş, 8'i ise diğer adayların desteklediği üyelerden oluştu.

Seçim sonunda bir konuşma yaparak kendisine destek veren herkese teşekkür eden Akbaş, "Seçimler Sinop için hayırlı olsun. Arkadaşlarımla iyi bir yarış geçirdiğimizi düşünüyorum. Herkes kendi düşüncelerine göre bir projeyle STSO başkanlığına aday oldu. Demek ki 4 yıllık çalışmamızda bazı şeyleri iyi yapmışız ki üyelerimizin teveccühü bizden yana oldu." dedi.

Akbaş, ana projelerini sıralayarak yaptıkları hizmetleri geliştirip kalitesini arttırmayı istediklerini kaydetti.

Seçimi kazanan meclis üyeleri, daha sonra aralarında yapacakları toplantıyla oda başkanı, yönetim kurulu ve meclis başkanını belirleyecek.

- Boyabat'ta 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Boyabat ilçesinde 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin aracında ve üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet mermi, bir adet av tüfeği, 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

- Boyabat ilçesinde silajlık mısır hasadı başladı

Boyabat ilçesinde silajlık mısır hasat sezonunun başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Coşar, Kurusaray köyünde silajlık mısır hasadı yapan üreticilerle bir araya geldi.

Törende konuşan Yılmaz, çiftçilerin tek ürüne bağlı kalmadan ikinci bir ürün üretmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yılmaz, daha önce şeker pancarı hasadı yapıldığını hatırlatarak, "Aynı köyde silajlık mısır hasadını görünce memnuniyetim daha da arttı. Üç metre boyundaki mısırın köylümüzün önemli bir gelir kaynağı olması bizleri fazlasıyla sevindirdi. Bereketli ve bol kazançlı bir hasat yılı olmasını diliyorum." dedi.

Köy Muhtarı Halit Fildan da köylerinde 2 yıl önce 50 dekarlık alanda başlanan silajlık mısır üretiminin bu yıl 200 dekara yükseldiğini belirtti.

Fildan, üreticilerin ihtiyaçları fazlası mısırları satarak önemli bir ek gelir de sağladıklarını kaydetti.

Programa, İlçe Özel İdare Müdürü Kenan Esen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Usta ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Cemil Elmacı ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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