Sinop'ta "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında öğrencilere gezi düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİNOP (AA) - Sinop Valiliğince hayata geçirilen "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında bir grup öğrenci kentin tarihi ve turistlik mekanları gezdi.

İlçe ve köylerde eğitim gören çocukların kenti daha iyi tanımaları amacıyla başlatılan söz konusu proje kapsamında Durağan ilçesinden bir grup öğrenci kent merkezine getirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu, Afet Koordinasyon Merkezi Salonunda düzenlenen kahvaltıda öğrencilere bir araya geldi.

Karaömeroğlu çifti burada öğrencilerle bir süre sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Karaömeroğlu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlimizi Tanıyalım Projesi"nin bu yıl ikinci aşamasının gerçekleştirildiğini söyledi.

Sinop'un tarihi ve turistik yerlerinin tanıtımı amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini de belirten Karaömeroğlu şunları söyledi;

"Özellikle ilçelerde ve köylerde bulunan çocuklarımıza Sinop'u tanıtma ve göstermeye yönelik etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu çocuklarımız il dışına gittiklerinde ilimizin bir kültür elçisi olacaklar. Bunun için önce Sinop'u tanımaları lazım ki il dışına gittiklerinde Sinopumuzu en iyi şekilde temsil edebilsinler ve tanıtabilsinler. "

Öğrenciler daha sonra rehber eşliğinde kentin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.